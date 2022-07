Gabi Brandt se desespera com a fatura de R$ 377 mil

A influencer Yanca Barreiros, mostrou a reação da amiga nas redes sociais; No vídeo Gabi aparece rindo de nervoso e questiona como vai pagar

Gabi Brandt, de 26 anos, não estava mentindo quando disse que sua fatura do cartão de crédito do mês de junho fechou em R$ 300 mil. Mais que isso, a conta veio no valor de R$ 377 mil e a amiga Yanca Barreiros mostrou a reação da influenciadora nos Stories do Instagram.

No vídeo, é possível ver a fatura fechada em R$ 377.719,90 na tela do celular de Gabi, e Yanca brinca: “Gente, vocês acham que é meme os 300 mil do cartão? Não é 300, é 377”.

Rindo de nervoso, Gabi brinca: “Como eu vou pagar? Eu também não sei”. Ao postar o vídeo nos Stories, Yanca escreveu: “Ajudem ela clicando em todos os links de publi, por favor”.

Em uma live no seu Instagram, a influenciadora contou que viajou para fora do Brasil, e explicou que era a única com cartão de crédito internacional, o que fez com que várias compras fossem pagas no seu cartão.