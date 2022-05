Gabi Brandt experimenta shorts de quando tinha 17 kg a mais

A influencer publicou um vídeo com as peças de roupa em suas redes sociais e afirmou “nem precisei abrir o zíper”

Gabi Brandt, de 26 anos, chocou alguns internautas ao mostrar em um vídeo, que publicou no TikTok, a diferença que seu emagrecimento causou em seu corpo.

A influencer contou que perdeu 17 kg após o nascimento dos dois filhos, e mostrou dois shorts que usava quando pesava 67 kg.

“Fui fazer uma limpa no meu armário e achei dois shorts que usava para absolutamente tudo. Resolvi provar [as peças]. Nem eu tinha noção da diferença. Nem precisei abrir o zíper para colocar. Essas são as únicas duas peças que eu guardo dessa época, e fazia muito tempo que eu não provava, anos. Fiquei um pouco chocada. Mas valeu a pena, porque hoje eu tenho meus dois pequenininhos aqui”, disse Gabi.

Foto/Reprodução

A influenciadora, que é mãe de Davi, de 2 anos, e de Henri, de 1 ano, filhos de seu casamento com o ex-marido, Saulo Pôncio, explicou que a perda de peso não foi proposital, mas que aconteceu naturalmente após ter tido os dois filhos.

“Vocês perceberam que dei uma emagrecida. Para quem não sabe, eu tinha 67 kg e hoje eu tenho 50 kg. Não emagreci porque fiz dieta ou quis ficar assim. Não sei por que, mas tive dois filhos e no pós-parto eu perdi muito peso e fiquei do jeito que estou hoje”, comentou.

Gabi também revelou que não era satisfeita com o próprio corpo e que editava suas fotos antes de publicar nas redes sociais. “Na época, eu era complexada com o corpo. Usava Photoshop pra caraca, era completamente distorcida. Não estou falando que meu corpo era feio. Era top, mas agora tá top também”, revelou.