Fogaça é afastado das gravações do Masterchef por contrair Covid-19

O chef de cozinha testou positivo, e, segundo a assessoria da Band, chefs convidados estão participando das gravações no momento

Em fase de gravações da nova temporada do reality culinário MasterChef (Band), o chef de cozinha Henrique Fogaça, 48, foi afastado das filmagens desta semana. O programa grava agora sua primeira temporada de competidores com mais de 60 anos.

Fogaça foi afastado por contrair o vírus da Covid-19, e, segundo a assessoria da Band, chefs convidados estão participando das gravações neste momento. A temporada inédita do reality tem previsão de lançamento para dezembro deste ano.

Além disso, em novembro, a Endemol Shine Brasil, produtora do programa, fará, para a Band e a Discovery, uma nova temporada com crianças, o Masterchef Júnior, mas apenas com quatro episódios. A última temporada com crianças foi ao ar em 2015.

Para a 9ª temporada do MasterChef Brasil, que está no ar atualmente, a Band não planeja ainda fazer uma final do Masterchef Brasil ao vivo, como acontecia antes de março de 2020. O desfecho da atual temporada será devidamente gravado, com duas versões, para evitar que o resultado vaze.

A diretora Marisa Mestiço disse que este é o planejamento no momento, mas não está ainda descartada uma mudança de ideia mais adiante, próximo da data de exibição da final, a depender do quadro de contaminação da Covid no país.