Flay é ‘cancelada’ ao criticar desfile da Salgueiro: ‘Hipocrisia’

Ex-BBB não gostou de ver ‘demônios’ nos carros da escola de samba

A cantora Flay recebeu dezenas de críticas por sua opinião a respeito do desfile da Salgueiro, na noite desta segunda-feira (20). Após a escola de samba ter carros temáticos com a imagem do diabo, a ex-BBB teve seu comentário viralizado na web sobre a produção.

“Que show de horror. Um espaço tão importante pra mostrar arte e cultura ser usado para enaltecer e adorar o demônio. Que desgraça isso. Cada qual com seu Deus”, escreveu Flay.

O posicionamento, rapidamente, levou a milhares de usuários a criticarem a ex-BBB. Gil do Vigor, inclusive, publicou uma ideia contrária. “Sou cristão, fui missionário de tempo integral por 2 anos, fiz 6 anos de seminário e 4 de doutrinas de salvação e consigo diferenciar a cultura e o respeito às religiões. Minha fé em Deus não me impede de respeitar e até apreciar outras manifestações culturais ou religiosas”, disse ele.

Para reforçar a tese do erro de Flay, internautas resgataram imagens dela fantasiada de “Hellraiser – Renascido do Inferno” no Dia das Bruxas do ano passado. “Hipocrisia que chama”, opinou um usuário.