Filhos torcem por namoro de John Travolta com protagonista de ‘Cash Out’

RIO DE JANEIRO, RJ (FLOLHAPRESS)

Parece que a solidão de John Travolta está com os dias contados. Os dois filhos do ator com Kelly Preston, que morreu há quase quatro anos, querem que ele tenha uma nova companheira e Ella Bleu e Benjamin já definiram para quem estão torcendo: a atriz Kristin Davis, estrela da série “Sex and The City” e colega do ator no policial “Cash Out” (2024).

Segundo a revista Closer, os filhos do intérprete de Tony Manero no filme “Os Embalos de Sábado à Noite” ficaram animados com a sintonia dos dois durante as filmagens de “Cash Out”. Enquanto Travolta é viúvo, Kristin Davis está solteira. Hoje aos 59 anos, ela tem dois filhos e nunca se casou. Entre os ex-namorados estão os atores Steve Martin e Alec Baldwin e o diretor e roteirista Aaron Sorkin.

Ainda de acordo com a reportagem, apesar incentivos dos filhos, Travolta estaria relutante em investir em um novo romance. No último fim de semana, o ator fez uma homenagem à Kelly Preston no Dia das Mães. Ele compartilhou fotos da atriz com os filhos e escreveu na legenda: “Feliz Dia das Mães, Kelly. Nós te amamos e sentimos sua falta”, escreveu o ator, que escolheu o Rio de Janeiro como cenário da comemoração de seu aniversário de 70 anos, completados em 18 de fevereiro.