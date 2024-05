Filho de Zé Vaqueiro retorna à UTI um dia após primeira alta desde o nascimento

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Arthur, de 9 meses, filho do cantor Zé Vaqueiro e da influenciadora Ingra Soares, voltou a ser hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na tarde desta sexta-feira (17). O pequeno havia tido alta pela primeira vez desde o nascimento na última quinta (16), mas uma parada cardíaca fez os pais o levarem de volta ao hospital.

“Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca. Já estamos hospitalizados com ele de novo na UTI”, escreveu Ingra nas redes sociais. “Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus”, pediu ela.

Zé Vaqueiro também desabafou nas redes: “Não é fácil tudo isso que estamos passando Não, é mesmo! Mas eu creio que Deus esta no controle”. “Novamente ele está na UTI, mas não vou perder minha fé e vou continuar aqui na Luta. Sei que eu e Ingra estamos fazendo de tudo por ele e por nossa família e Deus é quem está no controle de nossas”, completou.

O filho do cantor foi diagnosticado com malformação congênita logo após o nascimento, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13.