Filho de Rob Reiner deve fazer primeira aparição em tribunal após prisão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Nick Reiner, filho do diretor Rob Reiner e de Michele Singer Reiner, deve comparecer pela primeira vez a um tribunal de Los Angeles desde que foi preso acusado de matar os próprios pais.

Reiner é acusado formalmente de dois crimes de homicídio qualificado. As acusações incluem uma alegação especial de que o crime foi cometido com o uso de uma “arma perigosa e mortal”, uma faca, informou o promotor Nathan Hochman em entrevista coletiva.

Audiência de acusação está marcada para hoje, em Los Angeles. Nick Reiner deve participar da audiência de acusação, onde apresentará sua declaração de culpa ou inocência.

A audiência estava marcada para ontem, mas foi adiada por uma questão médica. Não está claro se Nick Reiner participará presencialmente da sessão de hoje, mas vários repórteres aguardam sua aparição do lado de fora do tribunal.

Nick está sob observação por risco de suicídio. Ele está detido sem direito a fiança no complexo penitenciário Twin Towers Correctional Facility, em Los Angeles, nos EUA.

Se condenado em todas as acusações, Reiner pode pegar prisão perpétua sem condicional ou pena de morte. Os promotores ainda não decidiram se irão pedir a pena de morte no caso.

Ele contratou Alan Jackson, advogado criminalista conhecido por atuar em casos de grande repercussão. Ex-promotor de Los Angeles, o advogado defendeu Harvey Weinstein em acusações de estupro, o músico Phil Spector e o ator Kevin Spacey. Mais recentemente, defendeu Karen Read, uma mulher que foi acusada de matar o namorado e foi absolvida.

Jackson não revelou por quem foi contratado, por quem está sendo pago e como chegou ao caso. “Não posso comentar”, disse à imprensa ao chegar ontem no tribunal.