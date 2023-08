Filho de Faustão atualiza estado de saúde do apresentador: ‘Ele está bem, estamos na luta’

No domingo, 20, o Hospital Israelita Albert Einstein divulgou uma piora no estado de saúde do apresentador

O filho de Faustão atualizou os fãs sobre o estado de saúde do apresentador nesta quinta-feira, 24. João Silva compartilhou um vídeo nas redes sociais para falar sobre o assunto. O jovem ainda agradeceu o apoio e orações que toda sua família tem recebido desde a internação. “Ele está bem, estamos na luta, todo mundo com muita certeza que vai dar certo. As mensagens de amor e força estão enchendo a gente de fé nesse período complicado. Obrigado a todos pelo carinho. Logo vai estar tudo bem e o apoio de vocês renova minha confiança. Muito obrigado mesmo”, disse João. No domingo, 20, o Hospital Israelita Albert Einstein divulgou uma piora no estado de saúde do apresentador, e que ele precisaria de um transplante do coração. Faustão está em cuidados intensivos, fazendo diálise e tomando medicamentos para auxiliar o coração. Ele foi internado no dia 5 de agosto para tratar uma insuficiência cardíaca, condição monitorada desde 2020. O apresentador já está na lista de transplantes de São Paulo, que considera tempo de espera, tipo de sangue e gravidade do caso. Estadão Conteúdo