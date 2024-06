Filha de Meryl Streep, atriz de ‘A Idade Dourada’ revela namoro com produtora

LARA BARSI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Louisa Jacobson, 33, filha caçula de Meryl Streep, contou estar namorando uma mulher. A também atriz publicou uma série de fotos em seu perfil no Instagram, no último sábado (22), entre as quais uma imagem em que aparece com a produtora Anna Blundell, sua nova namorada.

Jacobson, que estrela a série dramática de época “A Idade Dourada”, revelou o relacionamento no dia do aniversário de 75 anos de sua mãe, uma das protagonistas de “O Diabo Veste Prada”. Nos comentários, usuários a parabenizaram pelo anúncio. “Sair do armário no aniversário da sua mãe é tão icônico”, disse uma de suas seguidoras.

Na legenda da postagem, Jacobson, que trabalhou com Dakota Johnson e Chris Evans na comédia romântica “Materialists”, ainda em produção, disse estar se sentindo “abençoada por estar entrando na Nova Era Alegre”. Essa seria uma referência à manchete também compartilhada por ela na mesma publicação. “Estamos entrando em uma nova era alegre da moda lésbica”, dizia o título de uma matéria do The New York Times.

Essa, no entanto, não foi a primeira postagem feita pela filha de Streep em que sua namorada Anna Blundell aparece. Em 5 de junho, Louisa também havia divulgado uma foto das duas em um carrossel de imagens.

Anna também já havia feito uma publicação com a atriz em dezembro de 2023; na legenda escreveu: “atualização anual”. A foto, inclusive, parece ter sido tirada no mesmo lugar e dia da postada por Louise no último sábado (22).

Antes de namorar a produtora, Louisa já havia se relacionado com o ator Jonathan Higginbotham, que conheceu na Yale School of Drama, onde estudou atuação. A filha mais nova do ex-casal Meryl Streep e Don Gummer também é formada em psicologia no Vassar College e tem três irmãos: Henry Wolfe Gummer, 44, Mamie Gummer, 40, e Grace Gummer, 38.