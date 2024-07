Filha de Celso Portiolli entrevista o pai em sua estreia no SBT PodNight

(UOL/FOLHAPRESS)

Laura Portiolli, 22, vai ganhar um espaço no SBT PodNight, sessão de podcasts que o SBT leva ao ar em suas madrugadas, logo após o programa Operação Mesquita.

O PodC Mais, podcast comandado por Laura no YouTube, passará nesta sexta-feira (5) a ser apresentado semanalmente no canal de Silvio Santos. A atração é uma variante do PodC – apresentado pelo pai de Laura, Celso Portiolli, 57, na mesma plataforma.

Em seu episódio de estreia na telinha, Laura vai entrevistar o próprio pai. Trata-se de um bate-papo inédito, que não chegou a ser disponibilizado ainda no YouTube.

As chamadas com os dois ‘Portiollis’ cara a cara já estão sendo veiculadas nos intervalos da grade do SBT.

“Como é isso? É filha entrevistando o pai? Então bora! Seu programa, suas regras”, brinca Celso com a herdeira, no vídeo de divulgação.