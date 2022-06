Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis anunciam nascimento do primeiro filho

A atriz compartilhou a chegada de Romeo em suas redes sociais; Nos comentários da publicação, eles receberam diversas mensagens de carinho

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis anunciaram nas redes sociais o nascimento do primeiro filho, Romeo. O bebê veio ao mundo nesta terça-feira, dia 28, na Maternidade Pro Matre, em São Paulo.

O casal está unido desde 2014 e falou pela primeira vez sobre a gravidez em fevereiro deste ano.

“Agora sonhamos com novas histórias pra contar através de outro coração”, disse Cássio na época.

Para anunciar a chegada de Romeo, eles publicaram no Instagram uma imagem em que Fernanda aparece segurando o bebê no colo e com um terço nas mãos.

Nos comentários da foto, artistas e fãs celebraram o nascimento do pequeno. “Deus abençoe”, escreveu a apresentadora Eliana. “Que benção! Bem vindo ao verdadeiro AMOR! Parabéns a esse casal que amo!!”, disse Virna Piovezan.

Além delas, Talitha Morete, Taís Araujo, Lucio Mauro Filho e Ivete Sangalo comemoraram a notícia.