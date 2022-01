Fernanda Paes Leme é internada após passar mal

A atriz Fernanda Paes Leme, 38, foi internada em um hospital no domingo (16) com fortes dores na barriga. No Twitter, ela disse que inicialmente a suspeita é que fosse o início de um quadro de apendicite, o que foi descartado pelos médicos na manhã desta segunda (17).

Ela completou que segue hospitalizada para a realização de novos exames. “Está tudo bem, estou sendo assistida”, escreveu. Ela afirmou que pensou, em princípio, que fosse cólica menstrual, mas as dores pioraram, ela vomitou e decidiu procurar ajuda médica.

“Meus exames [nesta segunda] foram melhores que ontem, mas seguirei aqui para fazer outros exames chatinhos e tentar descobrir o que houve”, acrescentou. Ela também brincou que vai pedir para o namorado filmá-la quando voltar da endoscopia.

Paes Leme faz parte do elenco de uma nova série de comédia brasileira da Netflix. A história gira em torno do assassinato de um excêntrico milionário que convida três famílias para um fim de semana em sua mansão. Todos se tornam suspeitos do assassinato.

Na história, as três famílias circulam pelo casarão junto com um atrapalhado detetive e sua equipe que tentam desvendar o crime. A tentativa de descobrir quem matou o milionário e a disputa pela herança fazem com que todos tenham que conviver sob o mesmo teto.

Além de Fê Paes Leme, estão na produção Maíra Azevedo, Marcelo Médici, Thati Lopes, Romulo Arantes Neto, GKay, Silvero Pereira e Raphael Logan.