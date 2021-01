Felipe Castanhari diz que Marcius Melhem quer censurar quem apoia Dani Calabresa

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Felipe Castanhari, 31, afirmou nesta quinta (20) que Marcius Melhem, 48, está tentando censurar todos os artistas que se pronunciam em defesa de Dani Calabresa. Em publicação no Instagram, o apresentador e influenciador também voltou a chamar o ex-diretor da Globo de assediador, e disse que não irá se calar.

“Eles, os assediadores, usam de intimidação para amedrontar não só as vítimas, mas qualquer um que ouse demonstrar apoio a elas. Não se engane, Marcius Melhem, essa tentativa pífia de censura e intimidação só me fez ter ainda mais certeza do tipo de pessoa que você é. NÃO SEREI AMEDRONTADO!”, escreveu.

Castanhari se manifestou após a Justiça de São Paulo negar pedido da defesa de Melhem para que o influenciador apagasse uma segunda publicação em defesa de Dani Calabrasa. Segundo decisão da juíza Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no post em questão Castanhari “buscou apenas manifestar apoio a uma colega, externando sua sensação de revolta diante dos fatos veiculados pela mídia em notícias envolvendo o nome do autor [Melhem], sem, contudo, mencioná-lo expressamente”.

“Não é possível identificar na postagem em debate conteúdo que extrapole o direito de livre manifestação constitucionalmente assegurado ao requerido”, escreve a juíza.

A magistrada escreveu ainda que o caso é diferente de publicação analisada anteriormente, em que a Justiça determinou que o influenciador apagasse mensagem que publicou em seu perfil no Twitter em que chamava o ex-diretor da Globo de “criminoso”, “escroto” e “assediador”.

“Marcius Melhem falha em sua tentativa patética de CENSURA. Não satisfeito em me processar, por causa de um tuíte em que defendia a Dani, o sujeito ainda está tentando calar TODO MUNDO que se pronunciou em defesa dela”, escreveu Castanhari no Instagram. Danilo Gentili, Rafinha Bastos e Marcos Veras também são alvos de ações judiciais da defesa do ator e ex-diretor, além de Dani Calabresa. Decisão judicial determinou, inclusive, que Rafinha Bastos apague três publicações que fez sobre o caso.

Melhem foi denunciado por atrizes da TV Globo por assédio sexual e moral. Elas procuraram o compliance da empresa e algumas já prestaram depoimento na Ouvidoria das Mulheres no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas não existe ainda uma ação na Justiça contra ele.

“Minha total solidariedade a todas as mulheres (são várias!) vítimas do assédio dele. Você, Melhem, pode tentar me processar por este post também. Quando eu ganhar, farei outra publicação esfregando isso nessa sua cara sem graça. Lembrem-se desta frase: A imposição do silêncio é uma das principais armas de um assediador”, conclui.

Procurada, a defesa de Melhem não se manifestou até a conclusão deste texto.

As informações são da Folhapress