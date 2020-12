Fátima Bernardes revela câncer de útero

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

Fátima Bernardes usou o Instagram para contar aos fãs que recebeu hoje o diagnóstico de câncer no útero em estágio inicial:

“Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham.”

As informações são da FolhaPress