Fãs acreditam ter desvendado nome do bebê de Kylie Jenner com base em emoji

O nome do bebê que Kylie Jenner, 24, e Travis Scott, 30, tiveram recentemente é alvo de especulações na internet desde que seu nascimento foi revelado no último domingo (6). Os fãs da modelo e integrante do clã Kardashian e do rapper, no entanto, acreditam já ter desvendado essa informação.

Isso porque juntaram diversas pistas coletadas ao longo dos últimos meses. Com base nelas, chegaram à conclusão de que o menino se chama Angel (anjo).

Um dos principais indícios, segundo a revista norte-americana People, é que vários amigos usaram o emoji de anjo para se referir ao bebê, bem como se referiram à criança dessa forma. Kris Jenner, mãe da modelo, chamou o bebê de “tortinha de anjo”, enquanto o maquiador de Kylie, Ariel Tejada, o chamou de “pequeno anjo”.

Kim Kardashian também usou o emoji de anjo. Já Stassie Karanikolaou, amiga próxima de Kylie, se referiu ao menino como “anjo bebê”.

Para os esotéricos, há um motivo a mais para acreditar que o nome do menino é Angel, em referência a um anjo. Ele nasceu no dia 2 de fevereiro (2/2/2222), o que representa um número dos anjos (basicamente números iguais ou repetidos em sequências, que teriam uma vibração positiva e trariam “mensagens divinas”).

Há ainda o fato de que uma das fotos compartilhadas do chá de bebê da criança mostrava uma decoração com a inscrição “Angel Baby”, ou seja “anjo bebê”.

Kylie e Scott já são pais da menina Stormi, de 3 anos. O nome do novo irmãozinho não foi confirmado.