Farofa da Gkay acontece desde 2017 e envolve pegação, polêmicas e celebridades

Desde segunda-feira (5) um dos assuntos mais comentados é a da Farofa da Gkay. Não é difícil abrir as redes e se deparar com fotos de looks com o abadá do evento, beijos entre famosos e comentários sobre o Dark Room. Mas, afinal, o que é essa farra que atrai celebridades do país todo?

A Farofa é uma festa de aniversário da influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay. A primeira edição do evento aconteceu no ano de 2017, em um resort em João Pessoa, na Paraíba, e lá permaneceu até o ano de 2020, mudando para Fortaleza na edição de 2021, já que o local anterior fechou as portas em decorrência da pandemia de Covid-19.

A primeira edição foi marcada por briga por comida, performance no palco, pegação entre famosos e até mesmo tentativas de invasão por parte dos fãs. A maioria do público do evento é composta por influenciadores e celebridades, no entanto, alguns fãs anônimos também concorrem a algumas vagas.

Até o momento, a edição de 2021 foi a mais comentada. A pegação entre os famosos continuou e a web consagrou Viih Tube como a “mais viciada em viver”. Além disso, a festa marcou a reconciliação de Solange Almeida e Xand Avião. Os dois ex-vocalistas do Aviões do Forró cantaram juntos no segundo dia da comemoração.

Na ocasião, a humorista afirmou ter gastado R$ 2,8 milhões para celebrar seu aniversário. A edição deste ano também chamou atenção de internautas. Ela acontece desde segunda (5) e se encerra nesta quarta-feira (7). As celebridades foram levadas de avião até o Marina Park Hotel, no Ceará, lugar da festa e puderam contar com drinques e um cardápio personalizado a bordo.

A festa ainda contou com grandes atrações como Pedro Sampaio, Pabllo Vittar, Anitta e Ivete Sangalo. Quanto a próxima edição, que assim como as anteriores deve ocorrer em dezembro, Gkay revelou que pretende dividir a comemoração em duas partes, sendo uma aberta ao público.