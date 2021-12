Farofa da Gkay: Veja tudo o que rolou no 2º dia da festa!

Nomes como Zé Felipe, Wesley Safadão, Xand Avião e É o Tchan além de muitos babados marcaram o 2 dia da Farofa da Gkay. Confira!

O segundo dia da Farofa da Gkay, nesta segunda-feira (6), foi tão badalado como o primeiro dia! A influencer organizou o festão de três dias em um hotel que fica no Ceará e contou com vários bafos no primeiro dia, no domingo (5).

Para o segundo dia, Gkay escolheu uma segunda pele recortada, cheia de transparências e mostrou a funkeira MC Rebecca já prontinha para a festa. Nomes como Jonas Sulzbach, Mari Gonzalez, Lexa, Mc Guimê, Maíra Cardi, Virgínia Fonseca e João Guilherme foram alguns dos primeiros a chegar à festa.

GKay. Foto: Reprodução/Instagram

Atrações musicais

Entre as atrações musicais confirmadas para este dia 2 da Farofa estão Zé Felipe, Wesley Safadão, Xand Avião, Simaria, Solange Almeida, Matheus Fernandes e É o Tchan.

Dark room

A influencer posou toda produzida no espaço, que tem cama com muito cetim vermelho, luzes e sofpas, ainda adiantou as regras do espaço. “Dark Room Farofa da Gkay. Por que o Christian Grey tá chorando?”, brincou ela, lembrando o personagem principal da franquia 50 Tons de Cinza.

Um detalhe, celulares e câmeras são proibidos dentro da sala. As fotos foram autorizadas obviamente, antes da entrada de qualquer usuário do Dark Room

Dark Room. Foto: Leo Franco / AgNews

GKay sensualiza no Dark Room. Foto: Reprodução/Instagram

A Farofa teve direito a reencontros, como o das ex-sisters do BBB20 Marcela Mc Gowan e Gizelly Bicalho, e troca de beijos, como Viih Tube e Isaías, que já tinham se beijado no primeiro dia. Porém, tudo sob os olhares de Lipe Ribeiro, que a influencer também já tinha trocado beijos no primeiro dia da Farofa. Eita!

O cantor e ator João Guilherme bem que tentou, mas não teve a mesma sorte: ele até admirou e tentou beijar a funkeira MC Mirella, que ficou solteira recentemente após anunciar que se separou do cantor Dynho Alves. Porém, quando foi beijar a cantora, ficou só na vontade, mesmo.

MC Mirella e João Guilherme. Foto: Reprodução/Instagram

Mas a festa também contou com casais badalados e queridos do público, como Tiago Abranavel e Fernando Poli, Luiza e Marcela Mc Gowan, Virgínia Fonseca e Zé Felipe, Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach, e Fiuk e Thaisa Carvalho.

Confira como foi!