Famosos fazem declarações de amor em comemoração ao Dia de São Valentim

As redes sociais estão cheias de declarações de amor nesta segunda-feira (14) para as comemorações do Valentine’s Day, também conhecido como Dia de São Valentim. A data é celebrada em países da Europa e nos EUA e se assemelha ao Dia dos Namorados no Brasil, que acontece em 12 de junho.



O ex-jogador de futebol David Beckham, 46, homenageou sua esposa Victoria Beckham e sua filha, Harper, em seu Instagram. “Feliz Dia dos Namorados para minhas meninas. Duas mulheres lindas e fortes. Harper lembre-se que papai sempre será seu namorado. Te amo Victoria”, escreveu.



O jogador brasileiro Thiago Silva, 37, também comemorou a data em suas redes. Em uma publicação simultânea, ele e sua esposa, Isabelle da Silva, escreveram “Happy Valentine’s Day”, que quer dizer Feliz Dia de São Valentim, em português.



O cantor Lulu Santos, 68, também fez uma publicação para celebrar a data. Ele compartilhou uma foto ao lado de seu namorado, Clebson Teixeira, e escreveu “My funny Valentine” na legenda. Nos comentários, fãs e internautas elogiaram o casal.



O ator Tom Ellis, 43, conhecido pela série “Lúcifer”, também celebrou a data em seu perfil oficial do Instagram, compartilhando uma foto com a roteirista Meaghan Oppenheimer. “Feliz Dia dos Namorados para minha peça de quebra-cabeça que faltava. Eu te amo”, escreveu na legenda da publicação.



O ator Marcos Veras, 41, também homenageou sua esposa na data. “Embarque nesse Carrossel… Meio linha do tempo, meio fora de ordem. Te amo sempre”, escreveu na legenda do álbum de fotos com a atriz Rosanne Mulholland.



O também ator Edson Celulari, 63, publicou uma foto ao lado de sua esposa, Karin Roepke. “Dia de São Valentim, padroeiro dos namorados, do amor, do noivado e do casamento. Karin que alegria estar ao seu lado. Parabéns a todos os casais”, escreveu na legenda.