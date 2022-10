Família defende saída de Thomaz de ‘A Fazenda 14’ e diz que ‘ele não aguenta mais’

A equipe do ator também publicou um vídeo em que o artista diz que tem medo de “ir para a roça e não sair” e que perdeu a vontade de jogar

São Paulo – SP

Com Thomaz Costa, 22, disputando a roça da Fazenda 14 (Record), a família e equipe do artista comunicaram que não farão mutirão de votos pela permanência do ator no reality. Confinado, ele vem mostrando sinais de que não quer permanecer no programa.

“Thomaz está na roça e diante de tudo que vem acontecendo, nós da equipe e família decidimos optar por não fazer mutirão ou alguma campanha para ele permanecer”, começa o texto. “Ele claramente não está bem psicologicamente, e pensando na sua saúde mental, esse é o nosso posicionamento.”

“O Thomaz não aguenta mais ficar no reality e precisa da nossa ajuda, uma vez que o mesmo não toca o sino, pois envolve questões contratuais. A saúde mental vale mais que o jogo, pensem nessa frase caso cogitem votar.”

Além disso, a equipe do ator também publicou um vídeo em que o artista diz que tem medo de “ir para a roça e não sair” e que perdeu a vontade de jogar e a essência do jogo. “Não tem R$ 1,5 milhão que compre a minha saúde mental”, acrescenta ele, no trecho publicado.

“Todos os transtornos mentais não devem ser minimizados, mas sim respeita

dos, pois o sofrimento de fato existe”, completa o comunicado. Recentemente, Thomaz assustou osconfinados e quem assistia ao programa com uma suposta tentativa de suicídio dentro da sede.