Fabio Assunção diz que tem foto de Chico Buarque no banheiro

PUBLICIDADE

Fabio Assunção, 49, contou que se inspira em Chico Buarque para a composição do novo personagem que ele vai fazer na televisão, na série “Fim”, da Globo, baseada no livro homônimo de Fernanda Torres. Questionado por Tata Werneck se ele tem alguma mania estranha em seu processo criativo, o ator disse que não. “Eu realmente não tenho essa coisa de ficar pendurando coisas, mas botei uma foto do Chico no meu banheiro, por mais estranho que pareça”, disse.

“Tem que avisar para ele que é coisa de trabalho, né”, brincou Tata. A conversa foi ao ar na noite desta terça (17), na nova temporada do Lady Night, no Multishow.

Na entrevista, Fabio também esclareceu que o seu nome não tem acento no a. “Alguém colocou acento e oficializou. Meu nome não é Johnny e não tem acento”, disse em referência ao título do filme protagonizado por Selton Mello, de 2008.

O ator também revelou que seu nome completo é Fábio Assunção Pinto, o que foi um prato cheio para Tata fazer piada. “Você não usa muito esse ‘Pinto’?, questionou ela. Aos risos, o ator respondeu: “O ‘Pinto’ na arte eu não uso”, respondeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outro momento, assim como costuma fazer com seus entrevistados, Tata fez perguntas sobre a vida sexual do ator. Mas, em alguns momentos, Assunção demorou a entender as metáforas da apresentadora.

Ela perguntou, por exemplo, qual era a cena mais marcante para ele. “É o primeiro beijo? Você é aquela pessoa que valoriza o primeiro beijo ou fala: ‘Cara, vamos logo porque daqui a pouco corta?” O artista, porém, não entendeu o duplo sentido da questão e lembrou de uma gravação que fez com Selton Mello, em “Os Maias”

“É um checklist de sexo, tá?”, interrompeu Tata. “Ah, é um checklist de sexo? Então, a gente não topou fazer essa cena”, afirmou ele, aos risos. Depois, já mais habituado, ele respondeu que nunca fez suruba -“Gosto de uma coisa bem intimista”-, descartou a possibilidade de um ménage à trois e contou que já brochou durante o ato sexual.

As informações são da FolhaPress