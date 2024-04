Ex-marido de Preta Gil se desculpa por traição enquanto ela tratava câncer; cantora ignora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um ano após o fim do casamento com Preta Gil, o personal trainer Rodrigo Godoy, enfim, falou publicamente sobre tudo o que aconteceu. Ele se desculpou por traí-la no momento em que tratava de um câncer no intestino e disse que precisa seguir com sua vida sem ser “perseguido pelo resto da minha existência”. A cantora não comentou.

A traição foi exposta pela cantora meses após o término. “Quero deixar muito claro que esse vídeo é única e exclusivamente em busca de paz, eu não quero guerra com ninguém. Não estou aqui para me justificar, estou aqui para reconhecer meus erros e de alguma forma pedir desculpas publicamente”, começou ele.

Conforme relato, ele tem passado por terapia para reconhecer seus erros e procurar evoluir enquanto homem, mas a internet tem prejudicado seu entusiasmo de seguir em frente.

“O problema são os implacáveis juízes de plantão da internet, que não fazem a ideia do quanto eles estão causando. E esse meu processo todo de autoconhecimento e reconhecimento, de ver tudo por cima, consegui entender muitas coisas em relação às dores”, continuou.

Após lamentar não poder voltar no tempo para fazer diferente, Godoy se referiu à Preta e disse que decidiu gravar esse vídeo para tirar um peso que o atormenta desde então.

“Sou muito grato à Preta por todos esses anos de relacionamento, por tudo que vivemos. Os nossos amigos da intimidade, que viveram no nosso íntimo, sabem quem eu sou, o quanto me dediquei. Porém, o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da minha vida. Tenho 35 anos, uma família, pessoas que precisam de mim. Não é justo eu ser perseguido pelo resto da minha existência”, completou.

TRAIÇÃO E DESABAFO

Em outubro do ano passado, Preta Gil contou mais detalhes sobre a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, no De Frente com Blogueirinha. Segundo ela, ele a traiu por sete meses, mesmo depois de ter sido diagnosticada com câncer no intestino.

Preta disse que não suspeitava que estava sendo traída e que se questionou: “Meu Deus, o que aconteceu, o que deu errado?”. “Quando começa a acalmar, você começa a lembrar das coisas, de várias situações. Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega”, disse ela.

Contudo, a cantora afirmou que o casal estava, sim, passando por uma crise: “Eu segui o casamento, não vou dizer que estava bom, mas achava que era uma crise, que a gente iria resolver”, disse. “A gente se desligou profissionalmente para ver se gente parava de brigar”, comentou.

“Meu diagnóstico veio em janeiro, eu me separei dele primeiro, antes de descobrir a traição porque ele me abandonou com câncer. Ele literalmente me abandonou”, contou na ocasião.