Ex-empresária cobra dívida de R$ 2,7 milhões de Perlla 

Andreia Assis revelou que o valor se refere a uma rescisão contratual feita pela cantora em 2009; Ela não justificou a saída da produtora

Andreia Assis, ex-empresária da cantora Perlla, disse que a artista tem uma dívida de mais de R$ 2 milhões com seus ex-empresários.

Durante uma entrevista a Fábia Oliveira, do Em Off, Andreia revelou que o montante se refere a uma rescisão contratual feita por Perlla em 2009. Na época, a cantora não conseguiu comprovar haver alguma circunstância que justificasse sua saída repentina da produtora.

De acordo com o Em Off, a cantora perdeu em 2012 uma ação contra a ALCLA Produções Artísticas e foi condenada a pagar R$ 400 mil. Dez anos depois, no entanto, Perlla não teria realizado nenhum pagamento. Com a incidência de juros e correção monetária, a dívida hoje ultrapassa R$ 2,7 milhões.

“Na época [da rescisão contratual], ela tinha 17 anos. Fomos os empresários dela até o final de 2008, se não me engano. Ela estava noiva do Léo Moura [jogador] e rompeu o contrato conosco, sem qualquer aviso e sem pagar a multa contratual”, disse Andreia ao Em Off.

A empresária fala que a cantora tentou fazer um acordo para pagaro que deve, mas não apareceu na reunião. Após sua participação em “A Fazenda” (RecordTV), Perlla teria voltado a fazer contato dizendo que gostaria de sido a campeã do reality para poder quitar o valor.

Andreia comentou também sobre o casamento luxuoso da cantora realizado em junho. As alianças de Perlla e do marido, o empresário Patrick Abrahão, foram avaliadas em R$ 100 mil.

“A nossa justiça é muito lenta. Não entendo como ela ainda fica divulgando que gastou com vestido caríssimo, lua de mel etc”, disse.

“Hoje não sinto mais [decepção em relação à Perlla]. Senti muito quando ela rompeu o contrato lá atrás, sem nenhuma conversa, sem nenhuma demonstração de insatisfação quanto ao nosso trabalho. Pegou todos de surpresa. Uma pessoa que se referia a mim como ‘mãezinha’, depois de uma dedicação total de todos, depois de muito trabalho para lançá-la no mercado”, finalizou.