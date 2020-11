Ex de Luan Santana curte posts sobre possível affair do cantor e Giulia Be

PUBLICIDADE

Os rumores de um romance entre Luan Santana e Giulia Be não param. Nesta quarta-feira, 18, a ex noiva de Luan Santana curtiu os posts da colunista Fábia Oliveira e do perfil de fofoca Rainha Matos, que falam sobre o possível romance entre os cantores.

O post de Fábia é a respeito da matéria que ela fez, em que “explica” a aproximação de Luan e Giulia. Segundo a jornalista, o sertanejo se sentiu responsável pelos ataques que a cantora recebeu, após ser apontada como pivô do fim do relacionamento entre ele e Jade.

“O cantor tem se mostrado muito cuidadoso, respeitoso e, inclusive, a família do sertanejo já conheceu a pretendente. No último fim de semana, Giulia jantou com os pais de Luan. Apesar disso, ela tem levado tudo com muita calma, até por respeito ao atual momento do cantor”, diz a colunista. Já a publicação de Rainha Matos é uma repercussão sobre a matéria de Fábia.