Ex de Larissa Manoela, João Guilherme diz que não cabe a ele julgar briga familiar da atriz

Fã de Post Malone, ator marcou presença no primeiro dia do evento em Interlagos

LEONARDO VOLPATO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Ex-namorado de Larissa Manoela, 22, o ator e cantor João Guilherme, 21, falou sobre a briga familiar à qual sua ex está envolvida. Porém, ele diz que segue o conselho das fãs e prefere não palpitar sobre quem está certo ou errado.

“Com certeza não cabe a mim julgar, não sabemos da história então é melhor não gerar burburinho. Minhas fãs acham que é melhor eu ficar calado”, disse ele no primeiro dia do The Town, neste sábado (2).

Fã do rapper Post Malone, principal atração da noite em Interlagos, o ator afirma que não vê a hora de acompanhar o artista.

Apesar de ser filho do cantor sertanejo Leonardo, Guilherme diz não sentir falta do ritmo no festival. “Existe espaço para os cantores sertanejos em outros eventos. Claro que seria legal ter uma representação aqui, mas nesse tipo de festival acho que não faz falta. Tem mais cara do pop.”