Ex de Britney tentou invadir quarto onde ela estava, diz segurança

De acordo com um dos seguranças da artista, Jason Alexander queria invadir o quarto da cantora enquanto ela estava dentro

Jason Alexander, ex-marido de Britney Spears, teve audiência preliminar nesta segunda-feira, 27, para ser julgado pela invasão à casa da cantora. Segundo o site TMZ, um dos seguranças da artista, que foi demitido após o ocorrido, testemunhou que Alexander queria invadir o quarto de Britney enquanto ela estava dentro. Inclusive, ele chegou a tentar abrir a porta, mas não conseguiu, pois estava trancada.

De acordo com o profissional, o ex da cantora repetia várias vezes que precisava falar com ela. A polícia informou que Jason Alexander estava armado com uma faca durante o ocorrido. Outra testemunha, um xerife do condado de Ventura, na Califórnia (EUA), contou que Britney disse a Cade Hudson, seu agente de longa data, que Alexander era “assustador”.

Alexander chegou a transmitir a invasão ao vivo em suas redes sociais, mas logo foi preso por policiais e não chegou a ter contato com a cantora. Após o ocorrido, Britney conseguiu uma ordem de restrição de 3 anos.

Estadão Conteúdo.