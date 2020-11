Ex BBB Letícia Santiago revelou que antes de se casar namorou o Senador por Tocantins Irajá Silvestre Filho

PUBLICIDADE

A ex participante da 14ª edição do Big Brother Brasil , Letícia Santiago , 34 , revelou que antes de se casar namorou o Senador por Tocantins Irajá Silvestre Filho (PSD-TO) , que é acusado de estupro em São Paulo.

“Eu já namorei com ele antes de casar”, revelou a empresária e digital influencer que atualmente é casada com o empresário Miguel Corrêa e mãe de Júlia, Miguel e Stela e enteada de Milla. “Não troco o Miguel por nada estamos muito bem casados graças ao meu bom Deus e somos uma família bastante iluminada” completou a ex BBB e empresária.