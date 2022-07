Ex-BBB é internada com vírus da catapora: ‘Fortes dores pelo corpo’

Fernanda Keulla recebe o diagnóstico de herpes-zóster e ainda não tem previsão de alta

A apresentadora Fernanda Keulla, 36, usou as redes sociais nesta terça-feira (26) para contar que continua internada há quase uma semana em um hospital na capital paulista. A campeã do Big Brother Brasil 13 foi diagnosticada com herpes-zóster, uma doença causada pelo vírus da catapora e assumiu que ficou assustada com os sintomas como “fortes dores pelo corpo e bolinhas na pele”.

Ela ainda contou sobre a doença. “A herpes zoster é causada pela reativação do vírus da varicela no organismo. A varicela é o vírus da catapora (que eu peguei na infância) que fica incubado no nervo. Devido a uma baixa imunidade do meu organismo, ansiedade, stress, esse vírus foi reativado e me causando fortes dores (insuportáveis) e bolhinhas na pele”, explicou Fernanda.

Ela, que faz parte do elenco do programa Galera Esporte Clube, da Rede TV!, ]ainda não tem previsão de alta, mas já foi orientada a seguir as recomendações médicas contra a doença após sair do hospital. “Já são cinco dias internada e continuarei o tratamento em casa. Em nome de Jesus, já já estarei de volta”, torce a apresentadora.