Ex-atriz da Disney critica tratamento a atores mirins e nega ser celebridade’

Diversos artistas que começaram sua carreira na Disney, como Demi Lovato e Selena Gomez, já falaram sobre a experiência de crescer em frente às câmeras. Dessa vez, quem decidiu se abrir sobre o assunto foi Christy Carlson Romano, que está longe dos holofotes há algum tempo.

Ela participou da série “Mano a Mana” (2000-2003), quando tinha 16 anos, em que o ator Shia LaBeouf também participou. Em uma entrevista ao jornal Fox News, ela disse que rejeita o rótulo de celebridade pois a palavra seria “nojenta e desatualizada”.

“Acho que ‘pessoa pública’ provavelmente faz mais sentido ou, agora, criadora de conteúdo. O termo [celebridade] causa muito gatilho porque adiciona aquele elemento de ‘quem é você, qual é a sua relevância e qual é o seu valor na vida’. É extremamente desumano em alguns aspectos”, disse.

Christy, que agora investe em seu podcast e canal de YouTube, compartilha o trabalho no seriado e afirma que os atores mirins não são devidamente orientados e assessorados nos sets de filmagens.

“Não vai acontecer [uma mudança] da noite para o dia. E pode não ser algo manejável dentro do SAG [Sindicato de Atores dos Estados Unidos]. É algo que precisa ser um pouco mais no espaço federal. Essas crianças são membros pagantes do sindicato. E não estão sendo protegidas por ele”, afirma.

“Elas não estão sendo educadas o suficiente. Eles têm pequenas oficinas aqui e ali, mas não têm executores ou pessoas que aplicam as proteções, e esse é o maior problema. As coisas não mudam porque estamos trabalhando em informações desatualizadas sobre como as crianças estão sendo tratadas. É por isso que tudo se resume a SAG ou mesmo ao trabalho infantil em nível federal”, explicou.

Em entrevista anteriores, a influenciadora conta que já recebeu milhões de dólares pelo trabalho no seriado, mas que gastou tudo e faliu.

“Realmente me arrependo de não ter investido meu dinheiro com sabedoria. Não consegui uma casa e não sobrou nada. Usei como arma comprar coisas e dinheiro. Senti que, se pudesse comprar certas coisas, me sentiria melhor ao ter um estilo de vida.”