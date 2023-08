Ex-affair de Anitta, Simone Susinna diz que veio ao Brasil para arrumar os dentes

Em entrevista, o artista também reconhecido por sua atuação no filme “365 Dias” aproveitou para falar sobre sua relação com os fãs brasileiros

São Paulo – SP

Simone Susinna, ex-affair de Anitta, compartilhou detalhes sobre sua visita ao Brasil e os propósitos por trás de sua estadia ao programa TV Fama (RedeTV!). Com exibição na noite desta segunda-feira (28), às 21h30, a entrevista com o modelo destaca um procedimento estético que ele pretende realizar durante sua primeira passagem pelo país.

“Sempre desejei fazer correções nos meus dentes, pois enfrento alguns problemas que gostaria de corrigir. Agora é o momento ideal, pois tenho muitos projetos em andamento. Com essa semana livre, decidi: ‘Vamos lá'”, disse o ator, indicando que planeja trocar suas lentes de contato dentais nos próximos dias.

Durante a conversa com os apresentadores do TV Fama, o ator italiano também mencionou um de seus próximos projetos, mantendo certo mistério. “Há um segredo, mas o que posso adiantar é que se trata de um filme a ser realizado na Itália. Ele terá alcance mundial, mas sua jornada começará na Itália. Estamos atualmente filmando em Puglia”, compartilhou Susinna, sem entrar em muitos detalhes.

O artista também reconhecido por sua atuação no filme “365 Dias” e aproveitou a oportunidade para falar sobre sua relação com os admiradores brasileiros. Ele expressou o carinho que sente por eles e pelo Brasil: “Eu sempre tive um profundo sentimento de conexão, sempre recebi muito carinho. Amo todos vocês, amo o Brasil e estou extremamente contente por estar aqui, pois desejo conhecer todos os meus fãs, conversar com eles e compartilhar alguns momentos.”