Evangeline Lilly conta sobre momento embaraçoso com Michael Douglas

Evangeline Lilly, 43, relembrou uma situação embaraçosa que aconteceu nos bastidores das gravações do novo filme da Marvel, “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”, que estreou neste mês nos cinemas. Ela disse que, durante a filmagem de uma cena com diversas crianças, disse para Michael Douglas, colega de elenco, que gostaria de “transar com ele”.

A atriz explicou que gravava a cena com Michael e Michele Pfeiffer, que interpretam seus pais na produção, e disse que eles pareciam “vovós que ela gostaria de transar”, utilizando um termo comumente visto na indústria pornográfica.

“Teve um dia no set, nós íamos gravar uma cena em um restaurante, ainda estávamos na sala de espera e tinham várias crianças”, explicou em entrevista ao programa de Jonathan Ross. “Eu virei para o Michael e a Michelle e disse: ‘sabem, vocês dois são verdadeiros GILFs’. O Michael não entendeu nada e perguntou o que era um GILF”.

“Ao invés de mudar de assunto, eu expliquei para ele, em uma sala cheia de crianças. ‘É um vovô que eu gostaria de transar'”, contou aos risos.

Apesar da situação engraçada, Evangeline disse que Michael e Michelle são seus ídolos. “Eles são tão legais. Você não quer conhecer seus ícones porque tem medo de que eles te desapontem, mas eles são mais legais do que você pensa. São incríveis”, afirmou.