Estrela de TV do Reino Unido some após sair para passeio em ilha grega

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O médico estrela de TV do Reino Unido Michael Mosley, 67, desapareceu após sair para um passeio na ilha de Symi, na Grécia, no início da tarde desta quarta-feira (5).

A polícia informou que a estrela do BBC tenha caído de um penhasco. Os agentes trabalham com a hipótese de que Mosley tenha sofrido uma queda na praia de St. Nicholas, de acordo com informações do Daily Star.

A estrela da BBC viajou para o local para curtir alguns dias de férias com a mulher. Clare Bailey, 62, alertou a polícia após Mosley não voltar para o local que estão hospedados. Ela entrou em contato às 19h30 do horário local.

As autoridades locais foram atrás do médico no local indicado por Clare. No entanto, ao percorrerem o caminho feito por Mosley, não o encontraram. Uma equipe de busca e resgate foi enviada de Atenas, incluindo drones e outros equipamentos de busca.

“A polícia e a guarda costeira foram informadas. A Emak, a equipe de resgate da ilha, também está envolvida”, informou o comunicado da polícia local.

O astro da televisão é conhecido por seu trabalho com dietas no Reino Unido. Nascido em Calcutá, na Índia, ele promove métodos como jejum intermitente e dieta pobre em carboidratos. Ele aparece em programas debatendo esses e demais temas.