‘Estranho’, diz Dominique Honnebier sobre visitar o Brasil e fama no país

O modelo viu sua vida mudar há uma semana, em 4 de julho, quando Anitta parou sua apresentação para elogiar sua beleza

O holandês Dominique Honnebier, 29, usou os Stories do Instagram para comentar sobre sua fama no Brasil e como enxerga isso. O modelo viu sua vida mudar há uma semana, em 4 de julho, quando Anitta, 29, parou um show para elogiar sua beleza.

“Isso será para sempre estranho. Digitando meu nome em sites brasileiros ou no Google e vendo vários artigos”, escreveu ele, em português. Honnebier também exibiu uma conversa com um internauta que questionava se ele já tinha visitado o Brasil.

“Boa tarde, meu amigo. Você já veio ao Brasil ou tem planos para vir um dia?”, escreveu o internauta. “Estive lá em novembro de 2021”, escreveu o modelo holandês. “Voltarei o mais rápido possível”, completou ele, usando um emoji da bandeira brasileira.

O modelo namora a influenciadora brasileira Gaby Costa, que estava com ele no show e ficou orgulhosa com o elogio ao parceiro. Em recente entrevista à Folha de S.Paulo, ele contou que sua visita ao Brasil foi para conhecer o Rio Grande do Norte, estado em que Costa nasceu.

Na conversa, Honnebier também falou sobre a fama repentina. “Nunca pensei que chegaria tão longe e que alcançaria tantas pessoas”, confessa. Desde então, ele já ganhou quase 40 mil seguidores. “E continuo crescendo”, comemora.