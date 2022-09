Esposa de Stênio Garcia, Mari Saade lamenta quadro de Covid de marido

Em entrevista ao jornal Extra publicada nesta quarta-feira (14), ela lamentou ter sido diagnosticada com a doença após deixar de sair de casa

Assim como o marido, ator Stênio Garcia, de 90 anos, a atriz Marilene Saade, de 54, também testou positivo para Covid-19. Em entrevista ao jornal Extra publicada nesta quarta-feira (14), ela lamentou ter sido diagnosticada com a doença após deixar de sair de casa.

“Comecei a passar mal no domingo. Achava que estava com alergia. Não esperava por isso. Me cuidei muito, não sai de casa. Fiz de tudo para isso não acontecer. Na segunda, ele começou a tossir, apresentar coriza, tosse seca e não acordou bem na terça”, declarou ela.

Na terça-feira (13), Stênio Garcia publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que contraiu Covid de novo e estava indo ao hospital. O ator já havia testado positivo para a doença em abril de 2021.