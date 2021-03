Esposa de Marcos Mion comemora cura do câncer

“Há 5 anos , nesse dia, eu estava sendo operada pra remover o tumor”, escreveu Suzana Gullo

Em uma postagem nas redes sociais, Suzana Gullo, esposa de Marcos Mion, anunciou que venceu o câncer de mama. Ela foi diagnosticada com a doença em 2016.

“Há 5 anos , nesse dia, eu estava sendo operada pra remover o tumor, 10 horas de cirurgia + reconstrução e 1 semana de recuperação no hospital. Só quem já passou por isso sabe a importância dos 5 anos!!!! Que alegria! Hoje eu vou só comemorar! Obrigada família linda, meus Pais, irmãos, filhos, sogros, amigos , meu amor!!! Sem vocês eu não teria conseguido! Obrigada Dr Frasson, Dr Buzaid!! Vcs são os melhores! E VIVA A VIDA!!!”, postou Suzana nas redes sociais.

Mion também compartilhou a boa notícia em seu Instagram. “Vitória! Toda honra e toda glória sempre a ti, Jesus Cristo! Repostei do grande amor da minha vida, @suzanagullo, pois hoje as palavras dela valem mais do que qualquer coisa que eu pudesse escrever!”, escreveu ele.