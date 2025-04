Equipe de Justin Bieber rebate boato de que ele estaria afundado em dívidas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A equipe de Justin Bieber, 31, se manifestou após uma série de matérias afirmando que o cantor estaria financeiramente quebrado.

Após o The Hollywood Reporter publicar falas de um ex-funcionário do cantor, garantindo que o artista estaria afundado em dívidas, a equipe de Justin se pronunciou. A fonte ouvida pelo site ainda afirmou que as dívidas estariam na casa dos US$ 20 milhões (cerca de R$ 117.339.000), em virtude do cancelamento da turnê Justice, que ocorreu devido aos problemas de saúde do canadense.

Para a US Weekly, a equipe do músico garantiu que esse história não passava de uma invenção feita por alguém frustrado. “Isso é apenas uma estupidez de caça-cliques baseada em ‘fontes’ não identificadas -e claramente mal informadas- decepcionadas por não trabalharem mais com Justin”.

Eles ainda afirmaram que sempre haverão histórias falsas sobre alguém que está sempre em evidência. “À medida que Justin trilha seu próprio caminho, essas histórias desnecessárias e suposições imprecisas continuarão. Mas elas não o impedirão de permanecer comprometido em seguir o caminho certo”.

Já para o The Hollywood Reporter, a equipe de Justin Bieber disparou: “Qualquer fonte que esteja tentando lhe vender uma história sobre supostas dificuldades financeiras… ou não entende a indústria do entretenimento ou, mais provavelmente, está tentando pintar um retrato nada lisonjeiro de Justin, que não tem nenhuma semelhança com a realidade”.