No último dia 14 de dezembro, o empresário brasileiro Richard Harary foi convidado pelo gabinete do governador Ron De Santis para celebrar a festa de Hanukkah na mansão do governador em Tallahassee, capital da Flórida. O evento, que reuniu um grupo seleto de personalidades, proporcionou uma oportunidade de diálogo sobre os planos futuros do governador, incluindo suas visões para o futuro da Flórida e dos Estados Unidos.

Ron De Santis, reconhecido como um dos candidatos republicanos favoritos para a presidência dos Estados Unidos, compartilhou insights sobre suas estratégias. Durante seu discurso, destacou a importância de liderança sólida para o progresso do estado e da nação.

Além das discussões sobre política, De Santis enfatizou a relevância econômica da Flórida e delineou suas perspectivas para o desenvolvimento contínuo do estado. Suas projeções abrangeram desde iniciativas locais até o papel da Flórida no cenário nacional.

Um ponto crucial abordado pelo governador foi a postura firme contra o terrorismo. Ron De Santis deixou claro que a Flórida não tolerará nenhum tipo de apoio aos atos, reforçando o compromisso do estado em garantir a segurança e a paz para seus cidadãos.