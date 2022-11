Em ritmo de Copa do Mundo, Sabrina Sato mostra Zoe usando sapato de R$ 12 mil

A peça escolhida para as fotos é um Fluffy Pump, sapato da coleção inverno 2022 da grife italiana Bottega Veneta

São Paulo – SP

A apresentadora Sabrina Sato, 41, publicou uma sequência de fotos para mostrar aos seus seguidores sua torcida para a estreia da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, nesta quinta-feira (24). Porém, quem chamou atenção foi a pequena Zoe, 3, que vestia um sapato vermelho e felpudo.

A peça escolhida para as fotos é um Fluffy Pump, sapato da coleção inverno 2022 da grife italiana Bottega Veneta. Ele é de salto alto e contém plumas vermelhas. No site oficial da marca, o item custa US$ 2.200, cerca de R$ 12 mil na cotação atual.

“Com muito amor, vamos Brasil!”, escreveu ela na publicação. Nas fotos, ela mostra seu look, todo branco com sapatos em verde e amarelo, e posa ao lado do marido, o ator Duda Nagle, 49. Além disso, ela também mostrou a roupa de sua filha, que estava com uma camisa da seleção e o sapato de salto alto.

Nos comentários, internautas anônimos e famosos chamaram atenção para o sapato. Celebridades como Astrid Fontenelle, Duda Beat e Ticiane Pinheiro notaram o detalhe das fotos. “O sapato!”, comentou Astrid na publicação.