Em Dubai, Mirella Santos experimenta café com ouro

A modelo e o marido estão em uma viagem romântica para comemorar dez anos de casados; Nas redes eles compartilharam alguns momentos

Mirella Santos, 39, está comemorando os dez anos de casamento com o humorista Wellington Muniz, o Ceará, 49, viajando pelo mundo. O casal estava nas Maldivas, mas nesta quinta-feira (16) a modelo postou stories dos dois em Dubai.

Em seu Instagram, Mirella compartilhou momentos ao lado de Ceará e mostrou uma bebida inusitada que tomaram em um café no hotel onde estão hospedados, um capuccino com ouro 24 quilates.

Quem registrou o momento foi Ceará. “Este aqui é o famoso cappuccino com ouro, aqui no Burj Al Arab, em Dubai. Ele vem com uma sobremesa que tem uma folha de ouro. Você vai tomar, amor? Ou vai levar essa folha de ouro para fazer um brinco?”, perguntou o humorista.

Mirella aparece bebendo o café e mostrando em seus stories que a bebida deixa os lábios dourados. “Olha, até a boca ficou dourada. Gostei, muito bom”, disse a modelo.