Eliana revela idade que perdeu a virgindade ‘Tarde, né?’

Durante um bate-papo no “Quem Pode, Pod”, a apresentadora comentou sobre sua vida pessoal, a carreira e outras curiosidades

Eliana Michaelichen, de 48 anos, abriu o jogo sobre sua vida, carreira e curiosidades, durante um bate-papo ao canal “Quem Pode, Pod”, no YouTube, e não ficou em cima do muro para falar que perdeu a virgindade aos 18 anos.

Na conversa com as apresentadoras Fernanda Paes Leme, de 39, e Giovanna Ewbank, de 35, a artista participou do quadro “Para quem você dá os seus dedinhos”, em que o desafio era utilizar os dedos para responder aos questionamentos.

Ewbank abriu o quadro perguntando: “responda com os dedinhos, Eliana, com quantos anos foi a sua primeira vez?”, indagou ela. “Credo, gente. Que coisa”, reagiu a apresentadora, aos risos.

Para quebrar o gelo, Fernanda Paes Leme iniciou a brincadeira e gesticulou com as mãos revelando ter perdido a virgindade aos 17 anos. “Nossa, que delicadinha”, brincou Ewbank.

Eliana, então, entrou no game e fez o número 18 com as mãos para dizer a idade que foi a sua primeira vez. “Na real, foi 18”, disse ela.

“18 igual a mim”, comentou Giovanna. “Nossa, tarde, né? Se a gente soubesse, né?”, gargalhou Eliana. “Você falou na real, teve alguma experiência antes?”, indagou Ewbank. “Não. Preliminares, né? Dezoito foi real”, respondeu à apresentadora do “Programa da Eliana” (SBT).

Fernanda Paes Leme não perdeu a chance de fazer menção à canção “Dedinhos”, de Eliana.

“Antes era só com os dedinhos, né, Eliana? Mentira, que péssimo. Corta essa parte”, disparou. “Não vou te contar, mas é maravilhoso se tocar e tem que fazer”, finalizou Eliana.