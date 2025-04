Edy Star, 87, está internado em estado grave após acidente doméstico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O cantor Edy Star, 87, está internado em estado grave no Hospital Heliópolis, na zona sul de São Paulo, após sofrer um acidente doméstico.

Segundo Ricardo Santhiago, biógrafo e amigo pessoal do artista, o artista foi inicialmente atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde seu estado de saúde se agravou com risco de falência renal.

Santhiago afirma em publicação nas redes sociais que Edy chegou a ser admitido no Hospital Heliópolis na última terça-feira (22), mas “aguardou mais de 12 horas por uma ambulância que nunca chegou”. A transferência para o hospital foi concluída na manhã desta quarta-feira (23).

“Não podemos permitir que haja mais atrasos. O Edy precisa de cuidados imediatos para sobreviver”, afirma Santhiago. “É urgente que o poder público atue com responsabilidade e celeridade. Edy é uma figura histórica da cultura brasileira, e sua vida está em risco neste momento.”

O biógrafo está à frente da mobilização por atendimento adequado, fez um apelo público por ajuda e cobra posicionamento das autoridades paulistas. Entre os alvos da campanha estão o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, e o diretor do Hospital Heliópolis, José Luiz Gomes do Amaral.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo ainda não se manifestou sobre o caso.

Nascido Edivaldo Souza em Juazeiro (na Bahia), Edy Star iniciou a carreira na adolescência, na Rádio Sociedade da Bahia. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, participou do teatro de revista, do cabaré e da música popular. É o único integrante vivo do álbum “Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10”, gravado com Raul Seixas, Sérgio Sampaio e Miriam Batucada.

Em 1974, lançou o disco solo “Sweet Edy”, considerado um marco do glam rock brasileiro. Morou por quase duas décadas na Espanha e retornou ao Brasil nos anos 2000, retomando a carreira musical com o álbum “Cabaré Star”, de 2017. Edy ganhou a fama de ser o primeiro artista brasileiro a assumir publicamente sua homossexualidade.