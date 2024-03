Drake Bell se pronuncia pela 1ª vez sobre abuso sexual na Nickelodeon

Drake Bell, um dos protagonistas da série “Drake & Josh”, falou em documentário sobre o abuso sexual que sofreu aos 15 anos na Nickelodeon.

Drake Bell, um dos protagonistas da série “Drake & Josh”, falou em documentário sobre o abuso sexual que sofreu aos 15 anos na Nickelodeon.

O QUE ACONTECEU

Drake foi abusado em 2001 por um treinador de diálogos. Brian Peck foi preso e teve seu nome incluído na lista de agressores sexuais dos Estados Unidos em 2003. Segundo a denúncia feita pela família do ator na época, o abuso durou seis meses.

O ator nunca havia se pronunciado sobre o caso. Ele decidiu quebrar o silêncio no documentário “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, que fala sobre os bastidores das séries infantis dos anos 2000 — desde os ambientes de trabalho hostis até as denúncias contra o produtor Dan Schneider, acusado de assédio sexual e moral.

O documentário estreia no dia 17 de março. Em teaser divulgado nesta terça-feira (5), outros atores mirins da Nickelodeon relembram suas experiências com Brian Peck, e no fim Drake Bell aparece se sentando numa cadeira e se preparando para a entrevista.

“O clipe revela que, pela primeira vez, a ex-estrela da Nickelodeon Drake Bell vai contar publicamente a história do abuso que sofreu nas mãos de Brian Peck, seu ex-treinador de diálogos que foi condenado em 2004 por seus crimes contra Drake”, diz nota enviada à revista People pela Warner Bros. Discovery.