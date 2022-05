DJ revela ter esnobado paquera de Neymar com aviso

Bárbara Labres diz que jogador queria ‘algo mais’ no primeiro encontro

Amiga de Neymar, 30, há alguns anos, Bárbara Labres, 26, se orgulha de estar sempre na seleta lista de convidados das badaladas festas do atacante do Paris Saint-Germain. Mas, ela não escondeu que aproximação com o jogador só aconteceu depois que ela esnobou a paquera do atleta no primeiro encontro da dupla.

“Ele começou a dar em cima de mim em uma festa e eu logo o avisei: ‘putz, já te adianto que gosto da mesma coisa que tu. Olha aqui a minha namorada’, relembra Bárbara sobre a surpresa de Neymar com a revelação sobre a sua orientação sexual. Ela admitiu que ele queria ‘algo mais’.

Segundo a DJ, Neymar não acreditou muito no primeiro momento, mas aceitou de boa o fora. No dia seguinte, os dois voltaram a se encontrar. “Ele me convidou para tomar um café da manhã. Fui de camiseta, chinelo de dedo, sem maquiagem e cabelo todo remelento. A nossa conexão foi bizarra”, diz Bárbara, que ainda foi para a casa do jogador naquele mesmo dia.

Bárbara era a única mulher no meio dos “parças”, como são conhecidos os inseparáveis amigos de Neymar e nenhum deles tentou qualquer tipo de brincadeira, já que o jogador tratou logo de avisar. “Ele logo mandou: ‘ela gosta de mulher, e se um dia ela ficar com um homem vai ser comigo, então, ninguém dá em cima dela, beleza?’ Os moleques me respeitaram e todos ali viraram também meus brothers”, relata Bárbara Labres.

Desde agosto do ano passado, Neymar circula com a modelo Bruna Biancardi, 27. Os dois foram flagrados em passeio de barco na Espanha, ao lado do filho do craque, David Lucca, a mãe do menino, Carol Dantas, além de alguns amigos do jogador. Nesta terça-feira (17), o jogador publicou uma fota com Bruna sentada no colo e dando um beijo no rosto do atleta. Na legenda ele escreveu: “Meu bombom”.