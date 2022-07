Dilsinho ganha festa surpresa com Jota Quest, Fátima Bernardes e Juliette

O cantor celebrou seus 30 anos em um evento na noite de terça-feira (5), no Rio de Janeiro, com a presença de várias celebridades

Muitos famosos marcaram presença numa festa surpresa para o cantor Dilsinho, que celebrou 30 anos em um evento na noite de terça-feira (5), no Rio.

Dentre eles, Jota Quest, que abriu as comemorações e surpreendeu Dilsinho com seu show, a apresentadora Fátima Bernardes, sua filha Bia Bonemer, que cantou com o pagodeiro, e a cantora Juliette.

Foto: Reprodução

Um dos momentos mais marcantes da noite foi quando a filha de Fátima subiu ao palco para cantar “Péssimo Negócio”, hit que ela já havia cantado recentemente e o vídeo viralizou. Fátima era só sorrisos ao filmar a herdeira.

O cantor e compositor Dilsinho está no ranking das 100 músicas mais ouvidas da história do Spotify Brasil. Com as faixas “Baby Me Atende” em 4º lugar, “Sogra” em 73º e “Péssimo Negócio” em 95º, o artista aparece três vezes na seleção que considera desde a chegada do Spotify no Brasil, em 2014, até o dia 10 de junho de 2022, segundo dados do Spotify Charts e do site Kworb.

O ranking avalia apenas as audições das músicas por usuários do Brasil e não o total global de cada faixa. A música brasileira domina o ranking, com 94 faixas nacionais e apenas seis internacionais. Os cinco estilos mais presentes são o sertanejo, com 55 músicas, seguido pelo forró (14), pop (13), funk (8) e rap (7).