Diagnosticada pela quinta vez com Covid-19, Joelma cancela show

A cantora tratou de tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde. “Diferente de todas as outras vezes que tive Covid, eu estou bem tranquila”

Joelma chegou a duvidar da possibilidade de mais um diagnóstico de Covid-19, mas o resultado do exame saiu no sábado (12) e deu positivo para doença. É a quinta vez que a cantora é infectada pelo coronavírus em um pouco mais de dois anos e ela precisou cancelar o show que faria neste sábado (12), na cidade de Alvorada, Tocantins.

“Pois é, testei positivo pela quinta vez. Inexplicável, não estou nem acreditando nisso”, começou contando Joelma em um vídeo publicado nos stories do Instagram. A cantora tratou de tranquilizar os fãs sobre o seu estado de saúde. “Mas eu estou bem, gente. Diferente de todas as outras vezes que tive Covid, eu estou bem tranquila”, disse a intérprete de “Chamo por Você”, “A Lua me Traiu”, entre outros sucessos.

A equipe de Joelma também divulgou um comunicado sobre o novo diagnóstico de Covid-19: “O escritório da artista tranquiliza a todos sobre o estado de saúde da artista, que neste momento encontra-se sem sintomas, em isolamento e com todos os cuidados necessários”. Na nota, os assessores informam ainda que pretendem marcar um nova data para o show em Alvorada e agradecem a compreensão dos fãs.