‘Deu tudo certo’, diz Arthur Aguiar a fãs após cirurgia

O vencedor do BBB 22 passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal; A operação foi bem-sucedida

Arthur Aguiar, 33, o vencedor do BBB 22 (Globo), contou aos fãs que a cirurgia a que foi submetido nesta quinta-feira (23) foi bem-sucedida. “Deu certo”, disse em vídeo nas redes sociais.

Na cama do hospital, ele explicou que ainda sentia os efeitos da anestesia, agradeceu o apoio dos fãs e disse que logo voltará para casa.

No início do mês, o ator anunciou que adiaria a estreia de sua turnê para passar por uma cirurgia e corrigir uma hérnia inguinal. Ele contou que já tinha essa condição desde antes de entrar no reality, em janeiro, mas que ela se agravou nos últimos tempos por causa da “rotina agitada e esforços físicos, fora e dentro da casa”.

“Comecei a ensaiar e, desde então, ela vem piorando muito, progressivamente!”, relatou.

Arthur prometeu dividir com os fãs todas as fases de sua recuperação. Ao chegar ao hospital, ele revelou estar nervoso e tenso por ter medo da anestesia geral. “Mas preciso fazer, não é opcional”, disse.

Ele pediu orações, afirmou que vive momentos difíceis e falou sobre as “bobagens” que lê a seu respeito. Segundo Arthur, algumas pessoas duvidaram que ele precisaria realmente ser submetido à cirurgia. “Coisas que não têm cabimento. Isso drena energia, isso é cansativo, isso é chato. Eu me sinto no jogo da discórdia eterno”, afirmou, referindo-se a uma das dinâmicas do BBB.

O artista chegou a adiar a cirurgia em duas ocasiões. “Eu já sabia que tinha essa condição e precisava operar, escolhi entrar no programa e operar depois”, contou. “Ao sair do Big Brother minha turnê estava marcada e mais uma vez adiei a cirurgia.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a piora das condições de saúde, o médico que atende Arthur pediu para operação ocorrer antes da turnê musical porque um complicação poderia tornar o quadro mais grave devido aos esforços exigidos.