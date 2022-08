‘Descobri sem tabus ou medo a minha bissexualidade’, diz Samara Felippo

Em seguida, ela fala a respeito do relacionamento ser livre e de ter descoberto a sua bissexualidade. “Com o Elídio tem sido de uma maneira mais aberta, leve e com liberdade

Samara Felippo, de 43 anos, abriu o jogo sobre sexualidade, carreira, relacionamentos e maternidade no livro “Mulheres que Habitam em Mim”, lançado pelo selo DisrupTalks. Nas páginas, a atriz disse que descobriu sem tabus ou medo a sua bissexualidade.

No livro, ela comenta sobre o namoro com o ator e humorista Elídio Sanna, com quem mantém relacionamento há cinco anos e mora desde 2020.”Eu nunca gostei muito de rotina, de sempre ter que fazer as mesmas coisas. E o casamento, a vida a dois, tem muito de rotina. Em muitos casos, é bastante sufocante”, diz ela.

Em seguida, ela fala a respeito do relacionamento ser livre e de ter descoberto a sua bissexualidade. “Com o Elídio tem sido de uma maneira mais aberta, leve e com liberdade. Isso tem sido uma boa química para nós, sem cobranças. Inclusive, com ele, descobri sem tabus ou medo a minha bissexualidade”, afirma.”Sempre senti vontade de beijar mulheres também, mas sempre vinha um lado de muita culpa e ‘erro’. Como se eu não pudesse sentir aquilo. Passei anos negando. Tão bom ser livre. E quero que isso seja passado com acolhimento e naturalidade para as minhas filhas. Ainda não sentei e falei abertamente sobre, mas tampouco hoje em dia isso é um tabu para elas”, acrescenta.

Segundo Samara, ela encontrou em Elídio um parceiro ideal. “Ele é uma pessoa bem-humorada e que sabe me quebrar com suas piadas quando estou brava. Ele me faz sorrir e me sentir especial. Enaltece e vibra com minhas conquistas, me abraça quando preciso, me dá suporte nessa caminhada materna e me ensina diariamente”, conta.

Além do atual namoro, a atriz foi casada com o jogador de basquete Leandrinho Barbosa, que não é citado no livro. Do relacionamento, nasceram as filhas Alícia, 13, e Lara, 9.