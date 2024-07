Deolane nega romance com Fiuk e cantor responde

Na última sexta-feira (28), Deolane Bezerra afirmou em entrevista ao fofocalizando que não viveu romance com Fiuk. A advogada descreveu na entrevista, que nunca teve nada com o cantor e que o chamou para conversar para explicar que aquilo não iria acontecer. Deolane ainda revelou que Fiuk quis ficar com ela “Não sei se ele chegou a se apaixonar, mas teve um grande interesse.”

Fiuk divulgou um áudio para se defender, afirmando que foi super tranquilo na resposta e que tentou agir de forma diferente da advogada. O cantor afirmou que acabou desencanando da relação e que possui um carinho imenso por Deolane, mesmo não estando na mesma vibe da advogada.