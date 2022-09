Demi Lovato responde Juliette após encontro no Rock in Rio

Cantoras se conheceram nos bastidores do festival, neste domingo (4)

A cantora Juliette Freire aproveitou os shows de Demi Lovato durante sua passagem pelo Brasil. A paraibana já havia assistido a artista em São Paulo e, neste domingo (4), foi conferir a apresentação da também atriz no Rock in Rio.

Juliette encontrou Demi nos bastidores do festival e agradeceu nas redes. Nos Stories, compartilhou registros do show mostrando sua visão bem perto do palco. Demi republicou dois dos vídeos e escreveu na legenda: “Tão feliz por te ver.”

Momentos antes do show, Juliette contou como foi o encontro com a artista norte-americana. “Gente, estou nervosa. Acabei de conhecer a Demi. Vocês não têm noção não. Eu não conseguia não falar nada.

Eu falando: ‘I’m sorry. I don’t speak English’ (Me desculpa. Eu não falo inglês’) e ela sorrindo.”

Ela ainda contou que Demi sabia que seus fãs, os lovatics, gostavam muito do trabalho da cantora paraibana. “Isso quem me falou foi o meu amigo, porque só fiquei paralisada. A gente tirou foto no celular da equipe dela. Quando eles mandarem, eu posto”, completou.