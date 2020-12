Deise do tombo no BBB21? Internautas pedem para boninho notar a influencer

PUBLICIDADE

Deise Gouveia virou uma influencer digital após viralizar na internet rolando na escada e caindo na casa do vizinho. A moradora do Complexo do Alemão ganhou mais de 300 mil seguidores após sua queda.

Todos nós já fomos a Deise algum dia na vida pic.twitter.com/cuodOGVsrO — Daniel Bovolento (@danielbovolento) December 6, 2020

Mas parece que seus milhares de novos fãs não querem ver Deise apenas na internet. Nos comentários de suas publicações mais recentes, eles pedem pela participação da carioca de 21 anos no ”Big Brother Brasil 21”: ”Já quero Deise no ”BBB21”, escreveu um seguidor.

Já outros foram mais diretos e marcaram Boninho (diretor da atração) no perfil da jovem:

”Boninho, leva a Deise para o ‘BBB21’! Cuida!”.

A campanha foi mais do que aprovada pela estudante de contabilidade.

— Claro que eu iria para o ”BBB”! Com certeza (a campanha) está muito aprovada. Eu ia adorar se me chamassem para o ”Big Brother Brasil”! Vou usar a #boninhomenota! — afirma Deise, que prevê como seria sua passagem pela casa: — Nossa, seria uma loucura total! Com certeza eu ia ativar o ‘Modo Deise’ em todas as festas!

Apesar de gostar da ideia de participar do reality-show, a nova sensação da web confessa que teria dificuldade em ficar confinada por três meses com outros desconhecidos.