Dedé Santana celebra novo filme ao lado de Vicente Alvite, Duda Batista e Enzo Diniz

Recentemente, estreou no Prime Vídeo o filme “Nos Trilhos da Aventura”, estrelado por Dedé Santana, Vicente Alvite, Duda Batista e Enzo Diniz. O longa foi dirigido por Luan Moreno e produzido pela Cintra Produções em coprodução com a Sonata Filmes.

O filme, que trata de sustentabilidade, conta a história dos três netos: Lica, Tato e Neto, que ao passar um final de semana na casa do avô, decidem fazer uma expedição na Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro, a fim de desvendar um mistério.

Sinopse:

Passar um final de semana na casa do avô pode ser divertido, ainda mais se ele for um cientista aposentado que esconde um verdadeiro segredo: A lenda com um tesouro perdido no meio de uma das maiores florestas urbanas do mundo, a floresta da Tijuca. Os três encaram uma expedição extraordinária e descobrem que no diário antigo do avô existem pistas para desvendarem este mistério.